新纖吳東昇：中國聚酯粒滲透台灣 產業艱困但永遠有機會

化纖大廠新光合纖董事長吳東昇（右4）今日出席台北紡織展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕化纖大廠新光合纖（1409）董事長吳東昇今日出席台北紡織展，談到台灣在聚酯粒（Polyester chips）進口來源結構上，已明顯受到中國市場的滲透，「台灣從中國進口的量比例比泰國還高，儘管產業環境艱難，但在策略轉型與創新之下，可望助攻明年營運表現，「生意永遠辛苦，但也永遠有機會。」

吳東昇說，美國近期對化纖產品加徵25%關稅，使當地供應商順勢漲價15%，並非生意興隆，而是「貿易壁壘導致價格被迫上揚」。他指出，美中貿易緊張帶來的成本傳導效應，已使全球聚酯市場產生結構變化，台灣業者須同時面對中國低價滲透與區域市場轉移的壓力，「要再轉移到別的市場其實不容易，因為東南亞本來是很好的市場，現在都被中國拿去。」

請繼續往下閱讀...

吳東昇強調，新光合纖近年積極透過泰國基地推進化學解重合（Chemical Depolymerization）技術，提升回收聚酯的純度與再生效率，目前在當地年產能約7萬噸，在泰國是規模最大的再生聚酯生產據點。在全球紡織業積極轉型向循環經濟的潮流中，新纖展示從回收、再生、聚合到應用的全方位整合能力。

以現況來看，新纖已結合化學回收、碳捕捉再生、分子循環、功能紗線與永續時尚應用，建立起跨產業的紡織循環生態鏈（Textile Circular Ecosystem），展現永續與機能材料的系統性佈局。根據 Textile Exchange、McKinsey 與 Fashion for Good 的報告，全球品牌對可再生與低碳材料的需求預計在2030年前成長2.5倍，其中循環聚酯（Circular Polyester）與低碳纖維（Low-Carbon Fiber）是增長最快的領域。

新光合纖除了自主研發之外，也與國際夥伴 Ambercycle、Loop Industries、Celanese 等合作，共同推進分子回收與新材料開發，強化其在亞洲供應鏈的永續競爭力。吳東昇說，化學回收與聚酯分子再生技術仍在加速演進，「科技永遠在變，新的技術隨時可能出現或取代舊的，但我們會持續投入，讓循環材料成為新光的長期主軸。」

吳東昇強調，從材料源頭、製程轉型到品牌應用，紡織業正進入全面減碳與高值化的新階段，新光合纖將以實際產能與技術落地，為產業鏈建立可持續的競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法