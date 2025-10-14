季辛格：AI熱潮是泡沫 但短期不會破裂

英特爾前執行長季辛格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日接受外媒訪問時指出，當前的人工智慧（AI）熱潮確實是一個泡沫，但他認為這個泡沫短期內不會破裂。

綜合媒體報導，季辛格近日在接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時表示，「我們是不是在 AI泡沫裡？當然是。我們正處於過度炒作、快速加速的階段，整個系統都被推到極限。」但季辛格也補充稱，他認為這個泡沫「幾年內」都不會破滅。

請繼續往下閱讀...

隨著越來越多的投資者和分析師擔憂AI市場過熱，季辛格的觀點引發關注。季辛格認為，儘管產業正加速向AI轉型，但企業仍未真正從中獲得實質效益。

報導指出，除了季辛格之外，其他科技業領袖也對「AI 泡沫」提出過類似看法，包括OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與阿里巴巴共同創辦人蔡崇信。

而輝達執行長黃仁勳持相反看法，認為AI 市場的成長有堅實基礎，與2000年的網路泡沫不可同日而語。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法