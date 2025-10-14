中美貿易戰術「再升級」! 大摩推演4情境 曝最高機率路線

摩根士丹利將中美局勢劃分為四種可能發展情景，不同情境對全球經濟、供應鏈與資產價格的影響程度各異。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利最新報告指出，當前中美貿易摩擦正進入「戰術性升級」階段，雙方並無意走向全面脫鉤，而是透過短期衝突爭取談判籌碼與優勢，競爭基調恐將持續。摩根士丹利將中美局勢劃分為四種可能發展情景，不同情境對全球經濟、供應鏈與資產價格的影響程度各異。

摩根士丹利強調，中美之間的「競爭性對抗」將在長期內持續存在並呈現3大特徵。此外，雙方摩擦的4大情景推演，從緊張回落到全面脫鉤，當中又以基本路線的機率最高、預估達50%。

請繼續往下閱讀...

摩根士丹利認為，中美角力升級，更多是「談判籌碼」而非長期衝突。根據歷史經驗，2025年4月類似的關稅對抗僅持續5天，便重啟談判。預測中美雙方有望於11月APEC峰會（10月31日至11月1日）期間達成新一輪「有限協議」，內容可能包括「稀土供應穩定」與「關稅維持20%至45%區間」等共識。

儘管短期緊張或將緩解，但摩根士丹利強調，中美之間的「競爭性對抗」將在長期內持續存在，並呈現3大特徵。首先，非關稅壁壘將持續擴大，美國不斷收緊對華技術出口，而中國則加強關鍵材料的管控。

其次，關稅水準將長期維持在20%至45%的高位，並可能疊加美國232條款關稅。最後，美國產業政策將持續圍繞「去風險化」展開，如《晶片法案》（CHIPS Act）推動半導體本地化生產，預計至2025年，美國聯邦在關鍵產業的投資規模將超過800億美元。

此外，摩根士丹利也推演中美摩擦四大情景，其中「短期戰術升級後回落」為最可能的基準情景。

設定的4大情景中，基準情景「口頭升級後重置預期」的發生機率最高，約為50%。分析師認為，美國在此情境下不會實施額外的100% 關稅，中國則會調整稀土出口管制，以避免衝擊民用供應鏈。

雙方將把談判焦點延伸至非關稅壁壘領域，同時在B-30技術出口許可（對中國出口限制）方面取得進展。在經濟層面，中國出口增速預計在 2025 年全年維持約2%，第一季度約為 6%；美國通膨則因中國商品在美國進口比重已由 15% 降至 13%，受關稅影響相對有限。

在情景二「戰術升級暫時持續」中（發生機率約 30%），摩根士丹利預測，美國將於11月1日正式落實額外100% 關稅，而中國則將全面啟動稀土出口管制。儘管如此，雙方可能因經濟代價過高，在1-2月內逐步回到現狀，重演類似2025年4月「升級—回調」的短期對抗格局。

在經濟影響方面，中國出口增速預料將在短期內受到明顯壓力，單月增幅可能跌至-3%；美國零售業者在假日旺季面臨進口成本上升的挑戰，通膨率環比可能上升約0.3%。避險資產如黃金與美國國債有望短線上漲10年期美債殖利率則可能下滑約 20 個基點。

情景三「風險情景—持續升級走向脫鉤」，發生機率約15%。摩根士丹利指出，若美國全面執行100%關稅且不設豁免，而中國同時擴大稀土管制範圍，涵蓋磁鐵與鋰電池等關鍵材料，雙方在半導體、人工智慧（AI）與國防產業等領域的對抗將進一步升級，全球供應鏈將被迫重構。

在經濟層面，中國可能陷入通縮風險，生產者物價指數（PPI）年增率恐降至 -2%。同時，美國對中國稀土的高度依賴將導致新能源與軍工產業鏈出現中斷風險，目前中國佔全球稀土加工能力的9成。整體而言，全球經濟成長率或被下修 0.5 個百分點。

情景四「樂觀情景—升級促成框架協議」，發生機率約5%。摩根士丹利預期，若美國決定取消先前擬定的 100% 額外關稅計畫，並與中國共同宣布一項涵蓋稀土、關稅與技術出口的框架性協議，雙方緊張關係將顯著緩和。屆時，關稅水準可能降至約20%，且包括芬太尼相關產品的關稅也將被取消。

在經濟層面，該行預測中國出口增速可回升至4%，美國企業的生產與進口成本壓力同步下降，全球貿易信心指數有望上升約 10個基點，反映市場對貿易環境改善的期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法