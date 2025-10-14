宇瞻赴日搶攻節能顯示新商機 股價叩關百元

記憶體模組廠宇瞻（8271）近年積極布局全彩膽固醇液晶電子紙（Ch-LCD ePaper）。（宇瞻提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日本政府積極推動「綠色轉型」政策以實現碳中和目標，節能與環保顯示技術預期將成為產業新焦點，記憶體模組廠宇瞻（8271）近年積極布局全彩膽固醇液晶電子紙（Ch-LCD ePaper），看準日本市場對永續解決方案的強勁需求，近期將攜手虹彩光電共同參加日本CEATEC 2025，展示兼具低功耗、反射式顯示與優異戶外可視性的最新產品，打造永續顯示技術的新典範。

日本CEATEC 2025 將於10月14日至17日於日本千葉市幕張展覽館（Makuhari Messe）舉行。宇瞻電子紙事業應用處副總經理駱榮發表示，膽固醇液晶電子紙以高可視性與極低功耗著稱，希望能成為日本智慧城市與節能顯示的關鍵技術支柱，期望透過CEATEC展會，讓更多人實際體驗膽固醇液晶電子紙在強光環境與低能耗運作下的優異表現，進而開發日本市場攜手推動更具永續價值的顯示解決方案，讓科技成為推動環境永續的新能量來源。

宇瞻指出，在日本公共設施智慧化與節能化的浪潮中，電子紙以長時間顯示、低耗能與高耐候性的特點，預期能成為替代傳統LCD與OLED的新選項。這次預計展示的膽固醇液晶電子紙，採用反射式顯示，利用自然光顯示畫面，可大幅降低能耗並於強烈日照下，仍清晰可讀；加上色彩層次細膩，且支援 -20°C 至 85°C 寬溫操作，解決了以往傳統電子紙溫寬不足，無法符合日本多樣氣候與戶外應用需求的困境。

宇瞻這次參展的產品從10吋、13.3吋、27.6吋 等皆備，全系列皆支援1670萬色彩表現，另外可搭配太陽能模組或環境感測系統，達成免插電長期運作，呼應日本產業推行的「能源自給型顯示」理念。

隨著記憶體漲價，宇瞻營收成長，近期股價飆漲，今盤中一度衝破百元大關，達100.5元新天價，截至11點44分，股價回檔至95.4元，上漲2.9元、漲幅逾3%，成交量超過3.9萬張。

