川普關稅最大受害者 「他們」承受逾一半成本

高盛經濟學家表示，隨著企業上調價格，美國人將承擔川普關稅一半以上成本。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕學術研究、調查和企業評論表明，美國企業和消費者正承受美國新進口關稅的衝擊。美國企業承擔了貿易費用，並將部份成本轉嫁給消費者，高盛（Goldman Sachs）經濟學家表示，隨著企業上調價格，美國人將承擔川普關稅一半以上成本。

綜合外媒報導，高盛分析師在報告中寫道，今年底，美國消費者可能將承擔55％的關稅成本，美國企業將承擔22％成本。外國出口商將透過降價吸收18％的關稅成本，另外有5％關稅成本可能被規避。

請繼續往下閱讀...

高盛經濟學家彭爾茜（Elsie Peng）與梅里克（David Mericle）表示，由於漲價需要時間，從現在開始美國企業可能承擔更多的成本。如果近期實施的關稅和未來實施的關稅對物價的最終影響，與今年稍早實施的關稅相同，那麼美國消費者最終將承擔55％的關稅成本。

報告中提到，今年至今，美國的關稅已使核心個人消費支出價格（PCE）上漲0.44％，並將使備受關注的通膨率在12月上升至3％。

哈佛大學教授卡瓦洛（Alberto Cavallo）表示，大部份成本似乎都由美企承擔了，可以看到成本正逐漸反映在消費者價格，並存在明顯的上漲壓力。

專家追蹤美國主要線上、實體零售商的35萬9148種商品價格，品項橫跨地毯到咖啡等，分析發現，自從川普3月初開始徵收關稅以來，進口商品價格漲了4％，而國內產品價格漲約2％。價格漲幅最大的是美國本土沒有生產的商品，例如咖啡，或是一些來自受到嚴重關稅懲罰國家的商品。

不包括關稅的美國進口價格則顯示，外國出口商一直在提高以美元計價的價格，並將美元兌本土貨幣貶值的部份損失轉嫁給美國買家。耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）研究人員表示，這表明外國生產商沒有吸收太多關稅。

川普的關稅措施仍未完善，已將進口稅從平均約2％推升至預計的17％，目前應對關稅措施的行動仍在進行中，卡瓦洛表示，不應該認為這是一次性的上漲，企業仍在試圖找到減輕衝擊的方法，隨著時間過去，價格上漲的時間也將持續更久。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法