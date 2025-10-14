與OpenAI合作廠商中 陸行之：博通最厲害 不花分文就拿下大單

OpenAI週一（13日）宣布將與半導體巨頭博通（Broadcom）合作，共同打造與部署10GW客製化人工智慧（AI）加速器。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繼輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）與高通（Qualcomm）後，OpenAI週一（13日）再宣布將與半導體巨頭博通（Broadcom）合作，共同打造與部署10GW客製化人工智慧（AI）加速器。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為相較於其他送錢 / 送股票來換訂單的廠商，博通最厲害，因為博通不花分文就拿下OpenAI 10GWAI數據中心的AI加速器及 Scale up機櫃內/Scale out 機櫃-機櫃連接的乙太網路解決方案大單。

陸行之今（14日）稍早在臉書發文表示看法，稱自己上週才說不知道博通、甲骨文、CoreWeave、Nebius、台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單，沒想到博通最厲害，不用送錢/不花分文（OpenAI 公告文沒說，但有可能就是設計服務賣得比較便宜），就可以拿下OpenAI 10GW AI數據中心的 AI加速器及Scale up 機櫃內/ Scale out 機櫃-機櫃連接的乙太網路解決方案大單。

陸行之表示，這些產品將在2026下半年出貨，2029年底出貨完成。目前判斷AI加速器由OpenAI來做系統設計，並將創造大語言模型的一些know-how嵌入硬件中，其他由博通來部署。

陸行之認為，不同於輝達及AMD的合作案是送錢換訂單，博通的合作案沒公布什麼細節，看不出來跟之前宣布的合作案有何不同，並提出4大疑問，分別如下。

1. 博通沒送錢，那誰出這4000-5000億美元（約新台幣12.28-15.35兆元）給OpenAI去部署這10GW算力的自研AI加速器機櫃？

2. 加上輝達的10GW訂單，AMD的6GW訂單，合計26GW AI算力數據中心建置，遠超市場預期的20GW及同業標準？還是Open AI會拿輝達1000億美元部分來從博通買自研晶片（表示輝達的10GW GPU訂單跟博通的10GW ASIC訂單有可能部分重複計算double count），這就很好笑了，AI教主黃仁勳是事前知道提油救火（有參與總比被踢群好），還是事後被出賣？還是我弄錯了，一碼算一碼，一家烤肉三家香，還是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）就是霸氣，雖然現在沒錢，但26GW算力全要了？

3. 博通1年就可以讓晶片設計小白OpenAI量產AI加速器，你們不覺得奇怪嗎？一下幫Google設計AI加速器，一下幫亞馬遜設計AI ASIC，不知道Meta 是不是也是找博通。尤其是Google，難道不擔心未來晶片的一些設計方案被分享?陸行之覺得未來Google很有可能學蘋果可能直接找台積電下單，自己來弄circuit design 及layout，但前提要多挖些蘋果的半導體設計人才，難道之前找聯發科合作，請聯發科負責layout及晶圓單，前期設計保密一手抓，就是想擺脫博通的控制？

4. 最後就是現在博通也上車了，跟博通搶scale out switch IC的 Astera Lab今早反應負面下跌3%，跟博通合作的Credo反應正面上漲8%，OpenAI 的自研晶片不包括CPU，表示x86 CPU的 AMD/Intel還有些湯可以喝，那還有哪些公司是博通產業鏈及反博通陣營呢？

