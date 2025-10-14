川普一句話救回油價！國際油價從5個月低點反彈

國際油價週一（13日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國美國總統川普（Donald Trump）保證，將於10月底與中國國家主席習近平會晤後，緩解了全球兩大經濟體間的貿易緊張情勢，國際油價週一（13日）上漲，而此前該緊張局勢曾導致油價在上週五（10日）跌至5個月低點。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲59美分，或1%，收每桶59.49美元。

布蘭特原油期貨上漲59美分，或0.9%，收每桶63.32美元。

川普上週五威脅要取消與習近平的會晤，並對中國進口商品加徵大幅新關稅，導致兩大指標原油期貨合約皆重挫約4%，收在5月以來最低價。

不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一表示，美中領導人之間的會面仍按計畫進行，預計於10月底在南韓舉行，並指出雙方在週末期間有「實質性溝通」。他在接受《福斯商業新聞網》（Fox Business Network）訪問時表示：「我們已大幅緩和了局勢。」

星展銀行（DBS）分析師薩卡爾（Suvro Sarkar）指出，目前市場的拋售潮似乎受到抑制，因為華府與北京都展現出願意談判的態度。他補充說，短期油價走勢將取決於貿易談判的最終結果。

今年3、4月美中貿易緊張升高期間，油價也曾大幅下跌。PVM能源分析師在給客戶的報告中表示：「任何國際貿易的減少都只會對油價構成利空。」

在需求面方面，中國海關數據顯示，中國9月原油進口量年增3.9%，達每日1150萬桶。與此同時，石油輸出國組織（OPEC）在週一的月報中，維持今、明年全球石油需求成長的預測不變。報告並指出，隨著OPEC+聯盟持續推進增產計畫，2026年全球石油市場的供應缺口預料將大幅縮小。

另一方面，中東和平前景限制了油價漲幅。哈瑪斯（Hamas）週一根據美國斡旋的停火協議，釋放了最後20名以色列倖存人質。川普稱：「這是新中東歷史性的曙光」。

然而，PVM分析師指出，交易員仍希望看到停火協議持續生效後，才會將和平因素納入油價評估中。

