羅伯特清崎讚揚川普開放「這件事 」讓更多人變得更富

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）讚揚美國前總統川普（Donald Trump，圖左）開放401-K退休計畫可進行「另類投資」，認為此舉將讓更多人變得更富、更具財務安全感。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）週一（13日）讚揚美國總統川普（Donald Trump）開放401-K退休計畫可進行「另類投資」，認為此舉將讓更多人變得更富、更具財務安全感。

羅伯特清崎週一在社交平台X發文表示，他愛川普，並透露自己曾與川普共同撰寫過2本書。之所以合作，其中一個原因，是因為那些掌控股市和債市的富有投資銀行家，正透過401-K退休福利計畫壓榨勞動階級。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎稱，即使是「股神」巴菲特也承認，嬰兒潮世代正被制度剝削；當通膨削弱他們 401-K的購買力時，數百萬退休者恐將面臨無家可歸的命運。

羅伯特清崎進一步表示，川普不僅致力於推動中東和平，也開放了401-K計畫，使其能投資於「另類資產」，包括房地產債務、實體黃金與白銀，以及加密貨幣如比特幣和以太幣。

羅伯特清崎稱，這項改革雖延長了部分嬰兒潮世代的退休時間，但也讓像他這樣的「另類投資者」更加富有。

羅伯特清崎還引用其著作《現金流象限（Cashflow Quadrant）》的觀點說明，指401-K計畫原本設計給「E 象限」（員工）與「S 象限」（專業人士，如醫師、律師等），而他本人、川普及馬斯克則屬於「B 象限」（企業主）與「I 象限」（投資者）。羅伯特清崎認為，川普開放401-K 的另類投資管道，使E、S、B、I 4類人都能參與，代表未來將有更多人得以致富、提升財務安全。

羅伯特清崎也透露自己正在購買更多黃金、白銀、比特幣、以太幣、石油和房地產，並建議投資人研究另類投資的優缺點，選擇最適合自身的資產，而不是聽從那些為華爾街打工的理財規劃師告訴你該投資什麼。

文章最後，羅伯特清崎感謝川普讓更多人擁有公平致富的機會，並表示這正是他與川普共同撰寫2本書的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法