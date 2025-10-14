北京「稀土王牌」對它沒殺傷力！美汽車巨頭提前3年布局

中國收緊磁鐵出口，但通用汽車提前布局稀土的賭注，現今獲得回報。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國對稀土祭出新一波出口管制措施，衝擊全球供應鏈及美國製造產業，就在汽車製造廠擔心並評估影響時，美國通用汽車相對可以高枕無憂；市場認為，提前布局的策略堪稱賭對了。如今，通用的自主供應鏈正逐步成形。

《華爾街日報》（WSJ）12日分析，通用汽車（GM）為減少對中國的依賴，自2021年起開始投資美國稀土磁鐵生產，估計在未來幾個月里，通用將成為唯一擁有大量美國製造稀土磁鐵的美國汽車製造廠。

據報導，一直以來，美國汽車製造商依賴中國提供稀土磁鐵，稀土磁鐵在汽車生產過程廣泛使用，從馬達到頭燈、雨刷都用得到。但在2021年，通用汽車做出大膽押注，投資美國稀土磁鐵生產，這項計劃是降低依賴中國進口零組件、材料的整體考量。

2021年底，通用邀請德國老牌磁體製造商 VAC（Vacuumschmelze） 在美國設廠，該公司新工廠預計今年底於南卡羅來納州投產，主要供應對象正是通用。同年，通用也與美國稀土礦業巨頭 MP Materials 達成合作協議，投資其新建的稀土加工與磁體工廠。

2024年8月，通用再宣布與德州磁體製造商 Noveon 簽約，預定今年7月開始供貨。

這些佈局讓通用不僅在稀土磁體上具備「自給優勢」，更與美國國防供應鏈形成聯動。美國國防部官員 Anthony Di Stasio 曾直言，若這些工廠只為國防部供貨，它們撐不過五年；但若同時供應通用汽車，就能建立長期穩定的生態。

據了解，這項投資對通用汽車來說，是具有風險的賭注，因為必須與新的供應商簽署長期採購合約，包括缺乏經驗的合作對象，因為在美國很少有公司知道如何製造稀土磁鐵。且，美國本土磁鐵比中國進口磁鐵昂貴許多，而汽車產業對於所有成本提高向來斤斤計較。

分析師指出，當時的磁鐵採購價格上漲對通用來說變得不利，尤其是如果美中達成貿易協議之後，大量中國磁鐵便能順利進口。

現今，美中貿易協議如今看來遙遙無期，中國商務部9日則宣布進一步限制稀土磁鐵出口。現在許多供應鏈正在尋找中國以外的稀土替代選項，汽車製造商也手忙腳亂，畢竟取得原料、購買設備、興建磁鐵生產廠的過程恐須耗時數年，很難迅速獲得供應。

美媒指出，通用曾是稀土磁體的發明者，卻親手將技術送出美國。如今，通用的策略彷彿是一場歷史修正。經過3年投資與政府合作，通用再次握有部分磁體製造能力。雖然公司未透露自給率，但供應主管阿門（Amin）強調，我們意識到，缺乏韌性的代價，遠比提高成本昂貴。

相較之下，福特（Ford）可謂苦主。今年5月，福特因磁體短缺被迫暫時關閉芝加哥的 Explorer SUV 組裝線。對此，公司高層坦言，他們的磁體供應幾乎是「手停口停」。儘管中國隨後稍微放寬出口，但美國企業購買中國磁體的申請仍需冗長審批，經常延誤甚至遭拒。

分析師評價，通用的布局「堪稱提前數步的棋局」。稀土專家托馬斯（Willis Thomas ）指出，現在看起來他們像天才，但若中美達成自由貿易協定、取消稅率與配額，通用可能要為昂貴的本土供應付出代價。

