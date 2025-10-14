新港口費只是前菜！CNBC曝美供應鏈「這類商品」面臨270％關稅

CNBC報導，據美推出一系列新關稅，若將先前對起重機徵收的多層級關稅考慮在內，新的關稅稅率可能高達270%。（美聯社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國將於14日起，對中國製造的貨船徵收新港口費，然而進口商除了應對此費用外，正努力應對額外的關稅，其中包括對供應鏈至關重要的其他中國製造的機械，CNBC報導，據美推出一系列新關稅，若將先前對起重機徵收的多層級關稅考慮在內，新的關稅稅率可能高達270%。

報導指出，上週五，美國貿易代表在審查了公眾對先前規則的意見後宣布了修改措施，其中包括對橡膠輪胎龍門起重機、軌道式龍門起重機、自動堆垛起重機、正面吊、跨運車、碼頭牽引車、頂部裝載機以及組成這些設備的零部件徵收額外 150% 的關稅。

如果將先前對起重機徵收的多層級關稅考慮在內，新的關稅稅率可能高達270%。

除了港口起重機費用外，其他變化還包括車輛運輸船（也稱為滾裝船）的費用結構變化，這些運輸船用於運輸汽車、農業設備和其他重型機械。

現在，收費將根據船舶淨噸位容量而非載運車輛數量進行。1家擁有並經營滾裝船的海運承運商表示，這項變更可能會讓他們損失數百萬美元。

這將是在14日生效的美國貿易代表辦公室（USTR）新港口費用的基礎上徵收的。拜登政府時期的美國貿易代表辦公室調查了中國在造船和起重機製造領域的海事實踐；川普政府則採取了貿易行動。據貿易專家稱，這些新關稅的繳納可以推遲到12月10日，但費用將於10月14日開始徵收。

美國港務局協會發言人在給CNBC的1封電子郵件中寫道，海港產業面臨著對供應鏈擴張和恢復所需設備徵收更多稅款的挑戰。

發言人指出，當政府政策導致價格一夜之間翻倍時，大大小小的港口都難以籌集資金購買大型、現代化、世界一流的設備，例如起重機。他們面臨的選擇實際上是在購買價格實惠的設備或落後之間。

Vespucci Maritime 創辦人詹森（Lars Jensen）向 CNBC 表示，起重機和港口設備的費用只是美國供應鏈成本的另1個增加因素。

詹森說，實際上，關稅是另1個不利因素，它使進口成本更高，出口競爭力下降，近幾個月來，我們看到往返美國的貨櫃運輸量正在下降，而世界其他地區的貨櫃運輸量卻在強勁增長。每1次新的不利因素都會鞏固這一發展勢頭。

國際航運商會秘書長卡扎科斯（Thomas Kazakos）向CNBC表示，他們仍在審查這些修改，ICS支持提升美國造船能力、增強美國造船業實力的雄心，因為增加商業噸位可以增強全球航運業的效率和競爭力。然而，美國貿易代表辦公室提議的服務費或港口費將對美國出口產生巨大影響。這可能會損害美國的出口競爭力，並增加美國企業和消費者的成本，因為擬議的港口費本質上是1種保護主義措施。

ICS 和哈佛大學甘迺迪政府學院的 Craig VanGrasstek 教授共同進行的1項全球海事研究表明，降低影響海上運輸的貿易限制措施水平可使一些經濟體的 GDP 增長高達 3.4%。

卡扎科斯表示，取消關稅和非關稅壁壘是政策制定者提高GDP水平的快捷工具。即使只是略微削減現有壁壘，各個經濟發展水平的國家都會受益。正如我們所見，這些措施也常常會引發報復性措施。最終，如果繼續推行這些策略，沒有人會贏。

