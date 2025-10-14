美中爭相徵收港口費 公海成貿易戰前線

美國與中國將於週二（14日）起開始對航運公司徵收港口費。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國將於週二（14日）起開始對運輸從玩具到原油等各種貨物的遠洋運輸公司徵收港口費，這使得公海成為世界兩大經濟體之間貿易戰的關鍵前線。

《路透》報導，川普政府在今年初宣佈，計劃對與中國有關的船舶徵收費用，以削弱中國對全球航運業的控制，並促進美國造船業的發展。美國前總統拜登時期的一項調查發現，中國利用不公平的政策和做法主導全球航運、物流和造船業。

美國計劃將於10月14日日開始徵收這些費用，分析師預估，中國航運巨頭中國遠洋運輸集團（COSCO）將受到最大的影響，到2026年，該公司將承受產業總計32億美元（約新台幣982.56億元）費用近一半。

中國上週也祭出反擊，宣佈同步從週二開始向美國相關船隻徵收港口費。傑富瑞（Jefferies）分析師諾克塔（Omar Nokta）指出，全球船隊中13％原油油輪、11％貨櫃船將受到影響。

Xclusiv Shipbrokers在研究報告中表示，這種爭鋒相對的行動，將兩個經濟體鎖在海運稅的漩渦中，恐扭曲全球貨運流量。

為了報復中國限制關鍵礦產出口，美國總統川普週五（10日）威脅要對來自中國的商品徵收100％的額外關稅，並將在11月1日前，對「所有關鍵軟體」實施新的出口管制。

美國政府官員隨後又警告，本週投票支持聯合國國際海事組織（IMO）減少遠洋航運溫室氣體排放計劃的國家，恐面臨制裁、港口禁令或懲罰性船隻收費。目前中國已公開表態支持這項計劃。

Xclusiv表示，貿易和環境政策武器化，表明航運已經從全球貿易的中立管道，轉變為國家治理的直接工具。

