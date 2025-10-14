兩樣情！日股補跌重挫逾900點，韓股彈逾1%。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰降溫，美股4大指數週一全面反彈，不過，日股由於週一休市，因此，週二進行補跌，開盤跌逾2%，至於南韓綜合指數在經過昨修正後，今隨著美股反彈逾1%。

日經指數週二開盤重挫971點，或2.01%，以47117.5點開出，指收一度測47112點，不過，隨著美股週一反彈，日股跌勢也快速收斂，截至台北時間8點17分，報47577點，跌511點或1.06%。

南韓綜合指數週二開盤隨著美股反彈，漲19.57點，或0.54%，以3604.12點開出，指數開高走高，截至台北時間8點18分，報3631.27點，漲1.3%。

美國總統川普（Donald Trump）近日揚言要對從中國進口的商品加徵100%關稅，但後續川普態度放軟，使美國華爾街股市從上週末的大幅跌勢反彈回升，4個主要指數13日全部收漲，而台積電ADR更大漲近8%。

綜合媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《福斯新聞》採訪時表示，川普將與中國外長在南韓會面，雙方正致力於緩和上週加劇的美中貿易摩擦，此消息提振了市場情緒。

美股4大指數週一全面反彈，漲幅至少1%起跳，而4大指數中又以費半漲勢最猛，漲4.93%。

