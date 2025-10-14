美股收盤》美中貿易戰降溫！美股齊反彈 台積電ADR大漲近8％

美國華爾街股市4個主要指數13日全部收漲，而台積電ADR更大漲近8%。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日揚言要對從中國進口的商品加徵100%關稅，但後續川普態度放軟，使美國華爾街股市從上週末的大幅跌勢反彈回升，4個主要指數13日全部收漲，而台積電ADR更大漲近8%。

綜合媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《福斯新聞》採訪時表示，川普將與中國外長在南韓會面，雙方正致力於緩和上週加劇的美中貿易摩擦，此消息提振了市場情緒。

人工智慧（AI）相關科技股是13日美股反彈的最大贏家，博通宣布與OpenAI合作，計畫共同打造並部署總容量達10吉瓦（GW）的客製化AI加速器與運算系統，13日股價飆漲9.88％。其他AI晶片製造商也連帶上漲，輝達上漲2.8%，美光上漲逾6%。

其他焦點個股方面，台積電ADR上漲7.89％，收在302.89美元；特斯拉大漲5.42％、雲端軟體大廠甲骨文（Oracle Corp）大漲5.14%。

道瓊工業指數揚升587.98點或1.29%，收46067.58點。

標準普爾500指數上漲102.21點或1.56%，收6654.72點。

那斯達克指數勁揚490.18點或2.21%，收22694.61點。

費城半導體指數大漲315.86點或4.93%，收6723.46點。

