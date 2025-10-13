協助打造美安全韌性 小摩3000億元投資國安美企

摩根大通執行長戴蒙。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美聯社13日報導，摩根大通（小摩）將向與國安有重大關聯的美企，直接投資100億美元（3070億台幣）。

報導說，13日公佈的該投資計畫將聚焦4大領域：國防與太空；戰略技術：包括人工智慧（AI）、網路安全與量子運算；能源技術：包括電池儲能、電網韌性；以及關鍵礦產、藥物前驅物與機器人的供應鏈和先進製造。

該投資是這家美國最大銀行的「安全與韌性倡議」（Security and Resiliency Initiative）的一部分，該倡議是一項斥資1.5兆美元（46.05兆台幣）、為期10年的計畫，以促進、資助與投資國安關鍵產業。

摩根大通總裁兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）聲明說，「令人痛苦的明確事實是：美國讓自己過度依賴不可靠的關鍵礦產、產品與製造來源，而這些對我們的國家安全至關重要。我們的安全取決於美國經濟的實力與韌性，美國需要加速與加大投資」。

報導說，今年夏季，摩根大通協助促成一項協議，根據該協議，美國國防部同意投資美國稀土公司MP Materials 4億美元（122.8億台幣）。該銀行也向MP Materials在美國的第2家磁鐵生產廠提供融資。

這家美國最大銀行計畫未來10年提供1兆美元融資，以支持相關產業的客戶。摩根大通計畫透過額外的財源與資本，將該金額增加5000億美元，亦即50%。

戴蒙也說，除了加速與加大投資，美國也需要去除阻礙，包括過度監管、官僚拖延、黨派僵局，以及與所需技能不符的教育體系。

