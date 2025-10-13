諾貝爾經濟學獎得主談「創造性破壞」 台灣學者釋疑

2025諾貝爾經濟學獎由荷蘭裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國經濟學家阿吉翁（Philippe Aghion）和豪伊特（Peter Howitt）獲殊榮。（圖翻攝自The Nobel Prize_X）

〔記者廖家寧／台北報導〕2025諾貝爾經濟學獎（The Nobel Prize in Economics）3位得主因闡釋創新驅動經濟成長的理論獲得殊榮，其中也提到「創造性破壞」（creative destruction）。針對創造性破壞這個名詞的意義，台灣學者說明，破壞性創新有別於持續性創新，是顛覆了市場既有的軌跡模式，重塑了遊戲規則，具體例子包括電動車、矽光子、網路等，AI（人工智慧）都是例子。

2025諾貝爾經濟學獎今（13日）揭曉，由荷蘭裔美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr）、法國經濟學家阿吉翁（Philippe Aghion）和豪伊特（Peter Howitt）獲此殊榮。

莫基爾獲表彰「發現了透過技術進步實現持續成長的先決條件」；阿吉翁和豪伊特則提出創新性破壞（creative destruction）驅動成長的理論獲得肯定。

何謂創造性破壞？中經院副院長王健全說明，可理解為「無中生有」，經濟學中，所謂「持續性創新」就是沿著既有軌跡前進，例如半導體製程的進步，而「破壞性創新」則是打破既有常軌，顛覆原有模式，改變市場遊戲規則，例如電動車的崛起改寫了傳統汽車秩序、未來的矽光子將以光傳輸替代原有的電子傳輸，網際網路的即時通訊、AI產業、機器人、Netflix也是例子。

王健全續指，AI的破壞性創新提高了生產力，也會有附帶的作用，例如造成廣大失業，對既有的就業結構帶來變化與挑戰。

