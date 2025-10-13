台新新光前9月賺260.4億 創下歷年新高

台新新光前九月賺260.4億 創下歷年第1高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光趕在今天晚上10點之前，發出自結獲利成績。首先，台新新光金控今年9月單月獲利75.0億元，單月獲利為歷年第1高；累計今年前9個月的獲利達260.4億元，創下歷年第1高。若單看銀行獲利表現，台新銀行9月單月獲利19.0億元，單月為歷年第3高；累計前9個月的獲利154.6億元，持續創新高。

其中，新光人壽累計前9個月損失312億元，本公司僅認列新光人壽7/24至9/30的損益。

台新新光金控今年9月自結稅後淨利約75億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利（EPS）分別為260.4億及1.51元。對此，台新新光表示，本公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

台新新光說明，基於前述企業合併會計處理於9月底已初步認定，故本月份金控層級損益，一併追溯調整，自合併基準日（7/24）至9月底之影響數。企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。不過，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

至於台新新光的各子公司獲利，「台新銀行」9月稅後淨利19.0億元，累積稅後淨利為154.6億元，較去年同期增加10.7%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務動能穩定發展。截至9月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為819.36%。

「台新人壽」9月稅後淨利2.7億元，主要是投資收益表現佳，挹注本月獲利；累計稅後淨利16.4億元，較去年同期減少，主係因股票資本利得減少。

「台新證券」9月稅後淨利2.4億元，與上月相較獲利減少，主係證券市場指數波動大，投資相關評價及處分利益減少；累積稅後淨利15.1億元，較去年同期減少，主要是因為國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

「新光銀行」9月稅後淨利7.5億元。累計稅後淨利20.2億元，若排除本年度一次性提列員工安置計畫等費用影響，稅後淨利年成長10%，主係核心動能穩健成長，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期成長。資產品質維持穩健，截至9月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,062%。

新光人壽9月稅後淨利0.3億元，本月資本利得挹注，單月由虧轉盈；目前外匯準備金在充足水位，將以降低傳統避險支出為目標，動態調控避險比例及避險工具組合，另，保險本業方面持續累積CSM，商品策略聚焦外幣保單及價值型商品之銷售。

元富證券9月稅後淨利3.0億元，與上月相較獲利減少，主係大盤位居高檔，自營投資收益減少。

