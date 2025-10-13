繼輝達、超微 OpenAI再攜手博通擴建AI算力

OpenAI將攜手博通，擴建AI算力。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕OpenAI近幾週在與輝達、甲骨文與高通達成重大協議後，13日宣布將與博通合作，共同打造與部署10吉瓦客製化人工智慧（AI）加速器，作為整體產業擴大AI基礎建設更廣泛的努力之一。該交易傳出後，博通股價飆漲7％。

CNBC報導，這兩家公司沒有揭露財務條款。儘管博通與OpenAI已合作18個月，但他們現在公開計畫，預定明年下半年開始部署OpenAI設計的晶片。OpenAI也已宣布與輝達、甲骨文、超微達成大型協議，以期確保其野心勃勃的AI擴張計畫所需的資金與算力。

OpenAI執行長奧特曼指出，「這些事變得如此複雜，因此需要掌握整體事件」。相關系統包括網路、記憶體與算力，全都依OpenAI的負載量客製化，並基於博通的「乙太網路」（Ethernet）建構。

透過設計自己的晶片，OpenAI將降低算力成本，並進一步節省其基礎建設投資。業界估計，1吉瓦資料中心的成本約500億美元，其中350億美元通常用於晶片。

奧特曼說，博通的協議提供了「龐大的運算基礎建設，以滿足全球使用先進AI的需求；我們可以獲得巨大的效率提升，這將帶來更好的性能、更快的模型、更便宜的型號」。

