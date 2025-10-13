稀土真的是「稀有」嗎？ 四個問答一次看

稀土元素包括元素週期表中由鈧、釔和鑭系元素組成的17種金屬元素。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國加大對稀土出口的限制，導致美國總統川普威脅採取經濟和關稅報復，並暗示他將取消即將訪問亞洲期間與中國國家主席習近平的會晤。稀土之爭就已存在多年；多年來，作為更廣泛的工業政策的一部分，中國幾乎完全控制了稀土礦產。

什麼是稀土？以下是您需要了解的有關稀土的知識。

請繼續往下閱讀...

1. 它們真的是「稀有」嗎？

稀土元素包括元素週期表中由鈧、釔和鑭系元素組成的17種金屬元素。稀土這個名稱有點用詞不當，因為這種物質遍布地殼。它們的儲量比黃金更豐富，但開採和加工起來既困難又昂貴，而且還會破壞環境。

2. 稀土有什麼用途？

稀土元素在日常科技產品中無所不在，從智慧型手機到風力渦輪機，再到LED燈和平面電視。它們對於電動汽車電池、核磁共振掃描儀以及癌症治療至關重要。

稀土對美國軍方也至關重要。根據CSIS的2025年研究報告， 稀土被用於F-35戰鬥機、潛艦、雷射、衛星、戰斧飛彈等。

3. 稀土從哪裡來？

根據國際能源總署的數據，61%的稀土礦產量來自中國，中國控制全球92%的稀土加工產量。

稀土元素依原子量分為重稀土元素和輕稀土元素。重稀土元素較為稀缺，美國目前尚不具備提取後分離稀土元素的能力。

美國戰略與國際研究中心關鍵礦產安全項目主任格雷斯林·巴斯卡蘭告訴美國有線電視新聞網 （CNN）：直到今年年初，我們在加州開採的所有重稀土元素都運往中國進行分離。然而，川普政府今年4月宣布對中國徵收高額關稅，導致這一進程脫軌。她表示，「中國已表現出將美國對中國稀土分離依賴武器化的意願」。

4. 為什麼稀土在貿易戰中如此重要？

北京正利用稀土作為貿易戰的主要籌碼，其最新限制措施推出之際，習近平和川普將於本月稍晚在韓國舉行的亞太經合組織峰會上會面。

中國最新舉措將鈥、鉺、銩 、銪、鐿以及相關磁鐵和材料等五種稀土元素添加到現有管制清單中，並要求出口許可證。這使得受限的稀土元素總數增加到12種。 中國也將要求稀土製造技術出口至國外時取得許可證。

這並非中國對稀土的限制今年首次激怒川普。今年6月，川普在「真相社交」（Truth Social）中表示，中國繼續對七種稀土礦產及相關產品實施出口管制， 違反了貿易休戰協議。由於美國嚴重依賴中國稀土，出口管制可能會產生重大影響。根據美國地質調查局的報告，2020年至2023年期間，美國70%的稀土化合物和金屬進口來自中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法