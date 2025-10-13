TSIA罕見提三大建議16要點 籲政府務實推動能源轉型

台灣半導體產業協會（TSIA） 理事長侯永清。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA） 罕見特別針對能源政策，指出因應國際淨零趨勢及供應鏈對低碳能源的需求，半導體及電子產業高度仰賴穩定且潔淨的電力供應，然而依據目前的台灣能源政策路徑，已出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力，為了改善我國能源轉型過程中產業所面臨的困境與挑戰，提出「高供電穩定性、 強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制」三大建議，籲請府院及相關部會，以長遠視野和務實作法推動能源轉型，確保產業的國際競爭力，邁向低碳永續的未來。

據瞭解，美中貿易戰持續升溫，地緣政治促使各國積極建立生產製造在地化，尤其是半導體業，當國外出現拉力，例如美國總統川普大力鼓吹台積電等半導體供應鏈前往投資設廠，台灣要留住半導體業在國內投資擴產，是否有足夠電力與長遠的能源政策，足以提供半導體業、其他產業或民生需求用，TSIA十分擔心，內部設置能源委員會並研擬出白皮書，今主動發布能源政策三大建議共16要點。

高供電穩定性方面，TSIA建議5要點，包括推動高用電區域的「電廠直供」；全面導入智慧電網，應用 AI與感測器進行即時監控與預測性調度；制定國家級儲能指引，並於科學園區及產業聚落建置大型儲能系統，形成區域微電網； 建立透明績效指標，公開電力異常件數與改善進度；重新盤點抽蓄水力潛能以提供中長期支撐。

強化低碳能源供給方面，TSIA建議7要點，包括釋出閒置土地資源，優先建置國有光電案場；建立一致且透明的審查架構，提升投資可預期性；成立行政院級專案辦公室，統合跨部會協作；推動多元低碳能源方案；公告每10年期電力排碳係數預測；加速碳捕存設施導入，確保於2035年前全面實施；針對高電價用戶提供專屬低碳電力結構。

檢討綠能法規不合理限制方面，TSIA提出4要點的建言，包括允許餘電「電證分離」；維持既有時間區段結算方式，避免15分鐘即時媒合造成更嚴重的餘電問題；允許電證分離讓企業更有彈性達成中長期碳管理目標；不應無預警調漲或取消轉供優惠。

TSIA罕見特別針對能源政策提出建言，籲請府院及相關部會，參酌該會的建議，兼顧基礎建設強化與法規制度改革，以長遠視野和務實作法推動能源轉型，確保產業的國際競爭力，邁向低碳永續的未來。

