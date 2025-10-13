經部還原清洗光電板作業全程：一滴藥劑也沒使用

經濟部今公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期烏山頭水庫光電板遭網紅謠傳以清潔藥劑清洗，水庫水質遭污染，該則謠言鬧得沸沸揚揚，經濟部今公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。

清潔人員身上配備僅有電動毛刷、驅動電動毛刷的電池背包、取水管、電動馬達，沒有清潔藥劑。

光電板清潔流程上，清潔人員先將引水管放入水中，接著開啟電動馬達抽水，再背著電池背包，就開始使用電動毛刷以清水刷洗光電板的玻璃表層，過程中沒有用到一滴清潔劑。

談及水面型光電裝置優點，經濟部表示，水面型光電不僅不佔用土地，更不影響蓄水功能，還能減少水分蒸發並減緩藻類生長，是水域多元利用的常見作法，國際上水面型光電設置案例非常多，並非台灣獨有，包括英國、美國、日本、韓國、中國、新加坡等國皆在水庫、湖泊等水面上設置光電，監測均不影響水庫水質。

