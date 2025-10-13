台達電強化UPS東南亞佈局 泰國添新戰略合作夥伴

台達電攜手泰國資訊科技通路商VST ECS簽署合作協議，締結戰略夥伴關係。（泰達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）持續深耕旗下四大事業範疇的營收能量，同時拓展東南亞地區的市佔表現，為強化不斷電系統（UPS）與資料中心基礎設施解決方案的區域性銷售力道，管理層攜手泰國資訊科技通路商VST ECS簽署合作協議，締結戰略夥伴關係，進一步鎖定AI與大數據時代之下出現的商機。

台達電泰國區業務總監古國宏指出，此次與VST ECS共同推動業務，是集團聚焦高效能、可擴充基礎設施普及化的重要一步，將有助於搶攻泰國的數位化發展帶來的潛在機會。VST ECS擁有遍布泰國的6000多家經銷商夥伴與11個區域辦公室，能夠深入拓展尚未被公司充分服務的市場。

古國宏認為，公司具備的工程實力結合VST ECS廣闊的通路網絡，有利於向下游輸出整合式解決方案，以滿足企業日益成長的需求。隨著AI與高資料量應用推進泰國邁入數位轉型新時代，雙方能以靈活、創新且具長期影響力的合作方式回應市場期待，範圍涵蓋政府標案、金融、電信與製造等產業。

根據雙方協議，VST ECS將推廣台達電全系列的不斷電系統與模組化資料中心產品，包括微型資料中心（Micro Data Center）、貨櫃式資料中心（Containerized Data Center）、電源貨櫃、高效能模組化平台。台達電看好VST ECS的組織架構與專責團隊，能向客戶提供專業、即時的支援服務。

VST ECS則提到，在具備完整的端到端資訊經驗的基礎之上，此次將把合作協議範圍內的台達電產品，融入自家超過80個品牌的產品組合中，進而提升在電源管理與智慧綠色解決方案領域的實力。透過以價值作為導向的解決方案強化下游客戶關係、探索新商業模式，以推動雙方共同永續成長。

