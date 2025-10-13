傳台積電2奈米明年訂單已滿 月產能達驚人10萬片

台積電即將啟動2奈米製程，許多客戶正翹首盼望採用下一代技術量產的晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2025年接近尾聲，台積電即將啟動2奈米製程，許多客戶正翹首盼望採用下一代技術量產的晶片。由於市場對這些晶圓的需求量驚人，台積電的兩座工廠2026年全年的訂單已全部預訂滿，預計明年月產量將達到驚人的10萬片。

wccftech報導，據專家Dan Nystedt在社群媒體X尚稱，位於新竹和高雄的兩座2奈米生產工廠尚未全面投產，至少目前是如此。他表示，這兩座工廠目前都處於試生產階段。據稱良率僅為70%，這令人感到疑惑，因為去年台積電試生產也達到了類似的里程碑。

分析師郭明錤曾表示，台積電2奈米製程的良率將高於試產期間的水平，但根據最新消息，良率仍維持在70%。

業界估計，台積電年底首批量產的2奈米製程月產能可達4萬片，隨著新竹、高雄等地4座廠區陸續投入生產行列，預估明年底整體月產能可望上看近10萬片。

另，台積電先進封裝需求同步衝高。半導體設備業者指出，台積電明年除了持續擴充輝達大量採用的CoWoS製程之外，蘋果、超微對SoIC先進封裝需求也再度擴大，使得台積電明年整體先進封裝月產能上看15萬片以上。

報導並未提及哪位台積電客戶下了最大的訂單，但媒體之前提到，蘋果已獲得超過一半的初始2奈米產能 ，以壓制高通和聯發科等競爭對手。

