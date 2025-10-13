自由電子報
股市熱 第3季大戶、散戶都回籠 散戶人數創歷史次高

2025/10/13 19:55

證交所公布第三季集中市場數據，其中散戶人數創歷史次高。（記者陳永吉攝）證交所公布第三季集中市場數據，其中散戶人數創歷史次高。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公布集中市場第三季相關數據，其中交易人數中，大戶人數、中實戶人數紛紛創下5季來新高，散戶人數則創4季來新高。

根據證交所統計，第三季集中市場季成交5億元以上的大戶人數達3967人，較第二季的2663人明顯增加，也是去年第二季以來最高的一季；季成交1億元至5億元的中實戶，第三季有交易人數為3.54萬人，較第二季大增1.2萬人，同時也是去年第二季以來最高。

至於第三季散戶交易人數仍高達538.7萬人，為歷史次高，僅次於去年第三季的551.6萬人，比今年第二季增加逾12萬人。

此外，證交所統計，第三季自然人占集中市場總成交值比重為54.16%，外資為33.60%，國內法人則為12.24%，相較第二季自然人占集中市場總成交值比重為48.94%，外資為37.29%，國內法人為13.77%，出現散戶增加、外資減少的情況。

