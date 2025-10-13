和椿營收三創同期新高 機器人長期動能無虞

展望今年第四季，和椿訂單能見度已延伸至2026年，管理層因此維持審慎樂觀看法。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化解決方案供應商和椿科技（6215）9月營收月增45.27％、年增62.14％，第三季營收達7.05億元，季增16.97％、年增50.71％，今年前9個月營收累計為17.95億元，年增62.54％，9月、第三季、前三季業績分別創下歷年同期新高，管理層指出，第二曲線事業體機器人已取得包括飯店、倉儲、零售等產業客戶針對智慧物流、智慧服務的訂單需求，助力未來營運長期動能無虞。

和椿表示，9月、第三季、前9月營收三創同期新高，主要受惠於智慧製造的訂單需求明顯增溫，尤其是高科技、先進製程等產業客戶更是加大資本支出，創造旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等出貨穩定挹注業績。隨著主要客戶持續保持良好的工程進度，加上海外設廠、擴增產線的需求強勁，有助於公司在手訂單金額持續堆高，對整體營運帶來正面的影響。

根據國外研究機構MarketsandMarkets報告指出，2024年全球人形機器人市場規模已達 20.2 億美元，預估2025年將達到29.2億美元，2030年進一步上看152.6億美元，年複合成長率（CAGR）39.2%。主要柴火包括醫療、教育、零售等各領域的AI應用進步。

國際機器人聯合會（IFR）最新報告也提到，2024年全球新增安裝的工業機器人數量達54.2萬台，較十年前倍數成長。其中，亞洲市場佔比高達74%，遙遙領先全球，雙雙凸顯工業機器人、人形機器人的龐大商機，為和椿帶來良好的業務開拓空間。

展望今年第四季，和椿訂單能見度已延伸至2026年，管理層因此維持審慎樂觀看法。第一曲線事業體的自動化關鍵零組件、模組產品，已涵蓋半導體先進製程、自動化、電子製造等多元應用領域，除了既有訂單出貨暢旺外，也攜手客戶開發新自動化技術，並整合AMR（自主移動機器人）與協作型機器人，提升「智慧製造＋智慧物流」整合應用效益，同時結合第二曲線事業體相關解決方案，進行深化合作的機會。

