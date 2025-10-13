神盾旗下安格參與欣普羅私募 攜手打造AI之眼

神盾集團董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下安格科技（6684.TWO）宣布以每股30元參與欣普羅光電（6560）私募增資，投資總額約1.98億元。此次合作將整合集團內芯鼎（6695）AI視覺晶片、鈺寶（3150）低延遲通訊技術與安格AI演算法優勢，攜手欣普羅打造完整的「AI視覺解決方案」，搶攻智慧製造、智慧物流與無人機市場。

神盾表示，本方案鎖定智慧視覺解決方案市場，結合芯鼎低功耗高效能AI視覺晶片與鈺寶低延遲通訊技術，搭配安格的高速介面技術（MIPI、USB、GMSL）與AI演算法，再整合欣普羅客製化Camera模組設計與量產能力，形成從影像擷取、處理、傳輸到AI運算的全方位系統，攜手打造「AI之眼」。

業界指出，欣普羅已獲NVIDIA、Intel、ADI等國際大廠技術認證，具備從產品設計、開發、驗證到量產的全週期能力。結合神盾集團AI實力，解決方案已獲客戶青睞，專案將自今年起陸續發酵。

神盾強調，本次安格與欣普羅合作，將鎖定工業自動化、智慧物流、無人機及智慧安防等高成長應用，分別包括：提供高精度機器視覺檢測與缺陷分析；支援AMR/AGV機器人導航；避障與定位；打造視覺傳感導航系統，提供酬載、避障與圖傳功能；實現低延遲傳輸與即時行為識別。此後，預計將技術進一步延伸至機器人領域，擴大綜效以挹注營運。

安格表示，此次投資為神盾集團深化AI影像技術佈局的重要一步，將加速推動智慧視覺與AI技術創新，為全球智慧製造、智慧物流與無人機市場提供完整解決方案。

