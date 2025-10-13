三商美邦吃紅單，金管會合計開罰70萬及1糾正。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕連續假期結束後第一天上班，金管會也隨即開出裁罰！金管會今天表示，日前辦理一般業務檢查，發現三商美邦人壽保險有三項缺失，包括違反保險法、個人資料保護法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定核處新臺幣60萬元罰鍰，並依同法第149條第1項規定予以糾正，以及依個人資料保護法第48條第2項規定，核處10萬元罰鍰，並限期1個月改正。

保險局今天表示，三商美邦的缺失事項有三項，依序為第一、辦理債券、票券附條件交易及貨幣市場基金交易，對單日累計交易金額已達部室主管權限，有未依所訂「投資管理部分層負責表」由權限主管核准之情事，例如：112年11月22日、112年11月28日及112年11月29日單日買進債券、票券附條件交易（RP）及貨幣市場基金累計買進金額，已達到部室主管核准權限，其中，有多筆交易均僅由科長層級簽章，未依所訂「投資管理部分層負責表」規定，由固定收益部權責主管核定。

第二缺失事項，三商美邦在辦理行動投保業務，對業務員將客戶投保資料，以截圖方式儲存於行動裝置之情形，未建立異常行為監控機制，以確認業務員是否涉及不當行為，如：查有多位業務員以個人平板電腦單日登入行動投保系統、截圖逾百次，僅以「提醒您，此畫面可能涉及客戶個人資料，請勿任意截圖外流，以避免違反個資保護相關法令」之警語提醒業務員，未辦理進一步檢視控管作業。

第三、辦理董事會層級之風險胃納管理及風險限額管理作業，風險限額指標有低於所訂風險胃納指標，進行設定之情事，如：提報董事會訂定113年度之風險資本限額，以低於經董事會通過風險胃納之資本適足率比率進行設算。

保險局也進一步說明，開罰理由以及法令依據：首先，三商美邦辦理債券、票券附條件交易及貨幣市場基金交易，因欠缺簽核額度計算之檢核機制，導致無法發現人員作業疏失，違規事實明確，與「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第4款規定不符，依保險法第171條之1第4項規定，核處60萬元罰鍰。

其次，該公司對於業務員以截圖方式將客戶投保資料儲存於行動裝置，僅以警語提醒業務員，未建立適當之安全措施及辦理進一步檢視控管作業，違規事實明確，與個人資料保護法第27條第1項規定不符，因此，保險局依個人資料保護法第48條第2項規定，核處10萬元罰鍰，並限期1個月改正。

再者，保險局指出，該公司113年度之風險資本限額，以低於風險胃納RBC比率150%之RBC比率125%進行設算，恐有導致公司承擔超出整體可接受風險之虞，不利落實風險管理，有礙健全經營之虞，依保險法第149條第1項規定，予以糾正。

