中國卡稀土讓「這國」超慘！衝擊百萬就業人口、產值損失13兆元

〔財經頻道／綜合報導〕全球高度依賴中國稀土，然而，中國日前宣布自12月起強化稀土出口管制，引起高度重視。根據最新研究報告，光是德國一國，就有超過400萬勞工從事需要稀土的相關產業，一旦中國中斷供應稀土，德國受影響的產值更高達3700億歐元（約新台幣13.1兆元），相當於德國國內生產毛額9%。

根據德國媒體《商報》（Handelsblatt）獲得顧問公司麥肯錫的一份報告，德國約有100萬人從事的行業必須依賴稀土作為原材料，涉及汽車製造、能源技術以及航太等產業。這些行業每年為德國國內生產總值（GDP）貢獻約1500億歐元，並帶動約300萬名間接受益勞工。

分析指出，若中國中斷稀土供應，「光是在德國，就將有大約400萬個工作機會受到威脅，直接與間接影響合計恐達3700億歐元，約占德國國內生產毛額（GDP）9%」。

德國經濟研究所（IW）的專員貝爾（Cornelius Bähr）表示「根據我們的調查，德國有約130萬名員工生產含有稀土的產品。當然，如果供應中斷，這些工作將受到嚴重影響。」

麥肯錫德國辦公室合夥人霍夫曼（Christian Hoffmann）指出「以前取得關鍵原材料主要關注價格波動，現在則關乎工業能否持續生產。如果供應中斷，將造成巨大損失。」以製造光纖、半導體及軍事設備的重要材料的「鍺」（Germanium）為例，中國去年底宣布停止對美出口，並大幅減少對歐盟供應，導致今年上半年歐洲進口量較去年同期減少近6成。有原物料公司透露，歐洲企業起初低估風險，如今「市場正陷入恐慌，產業界一片震驚」。

今年，由於中國的出口限制政策，德國部分行業生產曾被迫停產，例如汽車工業。德國對關鍵原材料的脆弱性，也部分是產業與政策自身造成的。強化供應韌性的策略並未徹底落實。霍夫曼表示，德國過去雖有相關保障供應的舉措，但一旦供應暫時緩解，這些計畫就被擱置。「許多企業現在意識到，這個議題需要戰略眼光，從經營管理角度來看，確保原材料供應是合理的。」

