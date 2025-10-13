《經濟學人》曝北京突祭稀土管制「3盤算」 預言最終結局

日前中國針對稀土出口做嚴格管制，引發美國總統川普不滿揚言加徵100%中國關稅反擊。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰升溫，中國針對稀土出口做嚴格管制，引發美國總統川普不滿揚言加徵100%中國關稅反擊。英媒《經濟學人》分析，「觀望等待」是處理中美關係的明智之舉，報導也解析，中國突然發起稀土管制禁令，則可能是出於3種動機，分別是準備、施壓以及報復，並預估此事對中美後續的影響。

《經濟學人》報導指出，2個超級大國仍有時間避免進一步衝突，中國稀土出口管制預計12月1日實施，而川普的報復措施要到11月1日才生效，比中國提前1個月。川普也承認，給予如此長的緩衝期部分是一種談判策略，為雙方留下對話空間，報導認為，這種謹慎的觀望態度對於中美關係來說是一種明智的做法，因為兩國關係難以掌控且難以預測。

而川普和其他人一樣，對中國升級行動感到措手不及，他在社交媒體上寫道「我從沒想過事情會演變成這樣。」川普表示中國的敵意「突如其來」，不過，《經濟學人》並不這麼認為。報導分析，北京的舉動或許沒這麼「莫名」，有可能是出於這3個動機，包括準備、施壓與報復。

準備

《經濟學人》指出，中國領導人早已意識到，稀土是貿易戰時最有力的武器，因此他們一直致力於建立一套監管框架，以便在必要時充分運用這武器。新規正符合這一目標，將稀土的戰略影響力擴展到比以往更廣。

此次新規超出過去對稀土的管制，要求「只要輸出含有中國稀土的產品就得申請許可證」，外國企業出口給外國客戶也適用；出口產品「若是採用中國採礦、冶煉或磁鐵生產技術製造，即便不含中國稀土」也得申請許可。

規則一旦生效，中國可自行決定許可證核准的速度與寬鬆程度，以及對違規者的執法力度。在和平時期，中國可以快速發放許可，最小化對全球供應鏈的干擾；若貿易關係惡化，也可以透過拒絕許可、延緩審批和加強執法來增加干擾。無論局勢如何，這些新規都會增加科技供應鏈企業的「監管成本」。

外交施壓

其次是外交手段，中國可能希望在月底南韓APEC峰會期間舉行的川習會登場前，加大對川普施壓。稀土管制不是唯一籌碼，中國反壟斷機構最近也調查了輝達與高通的收購案。在這種解讀下，中國視即將到來的會談為誘使川普進行交易談判的機會，期望威脅與獎勵相結合，促使川普降低現有對華關稅，並進一步放鬆對先進晶片的出口管制。

報復

《經濟學人》指出，稀土出口管制規定意在「報復」而非升級。北京或許在反擊華府9月底推出的「50％規則」，亦即被列入美國「實體清單」企業持股超過50％的子公司，將一併適用相同出口管制措施。美國認為這是關閉法律漏洞的無害措施，但中國可能將其視為對近期貿易談判精神的冒犯。

此事對中美後續的影響？報導評論，無論中國的稀土新出口管制措施是準備步驟、施壓手段，還是情緒性報復，其本意都不是引發川普宣布的激烈反制。川普已威脅取消與習近平的會面，這將打亂中國的外交盤算；短期內，中國半導體產業也將難以應對缺乏美國晶片設計軟體的局面。北京也不會樂見100％關稅如期生效。

中美兩個超級大國都不希望發生目前正在進行的貿易衝突，不過，報導也認為，雙方都不容易退讓。中國可能願意就新許可制度如何運作提供保證，但也可能不願在外國壓力下撤銷規定；而川普不會願意示弱。

