金價破4000美元後 分析師仍看多後市但警示短期波動風險

國際金價上週再創歷史新高，每英兩最高達4059.05美元，正式突破4000美元整數關卡，市場投資情緒隨之高漲。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕在國際政治局勢持續動盪、經濟風險升溫的背景下，國際金價上週再創歷史新高，每英兩最高達4059.05美元，正式突破4000美元整數關卡，市場投資情緒隨之高漲。分析師普遍認為黃金中長期多頭格局穩固，但同時提醒投資人須留意短期回檔與政策不確定性可能帶來的價格波動。

台灣銀行在最新國際金市週報指出，本週金價走勢觀察重點包括中東地區以哈停火協議的實際落實進度、美國聯邦準備理事會（Fed）官員談話的鴿鷹語調、中美貿易戰後續發展，以及美國CPI等關鍵經濟數據是否如期公布。這些因素都可能牽動金價走勢。

台銀並指出，美國政府停擺僵局導致非農就業等重要經濟數據延後發布，市場不確定性升高，使黃金避險需求進一步增強。從技術面來看，金價目前維持強勁多頭排列，但RSI與MACD等技術指標均已進入超買區，乖離率也持續擴大，短線回檔壓力不容忽視。

此外，中國擴大稀土出口管制，促使美方祭出新一輪關稅反制，中美貿易戰升溫的風險情緒，也推動資金持續流入金市。

機構投資人對金價中長期前景普遍樂觀。高盛最新報告將2026年12月金價預測自4300美元上調至4900美元，主因為西方ETF持續強勁流入及各國央行穩定買盤。高盛預估，2025年央行每月平均購金量將達80公噸，2026年為70公噸；同時預期Fed於2026年第二季前將降息4碼，也將為金價提供支撐。

多倫多道明證券（TD Securities）證券商品分析主管 Bart Melek 表示，黃金突破4000美元後，雖不排除短線波動，但多頭趨勢仍具延續性。他預估2026年上半年平均金價將突破4400美元，全年均價約4250美元，並指出中國央行黃金儲備占比僅約7.6%，遠低於美國的75%，顯示仍有龐大增持空間。

不過，也有分析師釋出警訊。法國外貿銀行（Natixis）貴金屬分析師 Bernard Dahdah 警告，金價在高檔區間短期波動風險升高，未來兩至三個月恐出現獲利了結與槓桿平倉壓力。美國貨幣政策與美債市場情緒仍是主要推力，資金自貨幣市場基金撤出並轉向黃金雖推升漲勢，但高金價恐抑制珠寶與央行實體買盤。Natixis預估2026年金價均價為3760美元。

