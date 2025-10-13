麗升能源前3季營收2.18億元未如預期 續擴大國內外綠能布局

持續擴大國內外綠能布局，麗升能源前三季營收2.18億元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）公告9月營收0.51億元、年增38.41%；累計前三季營收2.18億元、年減65.94%。麗升表示，今年以來因政策調整及颱風豪雨等因素，造成原有申設與工程進度嚴重延宕，以致營收未如預期，不過公司仍正面看待產業前景，持續擴大國內外綠能布局。

近年來麗升積極推展再生能源事業，發展太陽能發電、農電共生與漁電共生領域，並拓及儲能業務。目前全台案場包含桃園、彰化、嘉義、台南、屏東、澎湖各地，在手規模約230MW，今年上半年發電與售電業務已佔營收比例12%，較同期成長291%。

麗升集團也指出，旗下價值鏈提供從土地開發、投資、規劃採購、申設、施工、監造、維運、資產管理、售電及養殖農技管理一站式整合服務，不但與國內外知名企業合作，並陸續有實績展現，將持續深耕國內案場開發；此外，針對國際能源轉型對再生能源的市場，麗升已啟動海外再生能源投資專項，第一階段目標已鎖定泰國、越南、菲律賓及日本四個國家進行發展。

