聯發科與達發發布首款AI光纖網路閘道器平台 提升網路效能超過30％

聯發科與達發共同發布首款AI光纖網路閘道器平台，提升網路效能超過30%。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）及其子公司達發（6526）在Network X 2025展會首度聯手發表為全球電信業者量身打造之邊緣與雲端AI光纖網路閘道器 （Gateway）平台，針對電信業者專屬的需求，將網路服務效能提升超過30%，有感解決用戶痛點，可大幅提升用戶體驗（QoE）並提升電信業者的營運效益。此外，聯發科集團晶片每年驅動全球超過20億個終端連網裝置，擁有最廣泛的邊緣AI整合優勢，AI光纖網路閘道器將可幫助電信運營商開啟全新AI服務機會。

聯發科Wi-Fi 7 Filogic 680與達發XGS-PON AN7581晶片的無縫技術融合，實現強大的邊緣 AI 運算能力，首度發表的AI光纖網路閘道器平台，不僅支持電信運營商 prplOS、RDK-B、OpenWRT 三大主流軟體架構，運用AI自主學習分析網路流量，實現高效管理Wi-Fi 與 PON之間的所有任務，不僅符合最新電信標準確保互通性，其光纖到府 （FTTH）封包擁塞優化、Wi-Fi 抗干擾技術，更可降低延遲並提升數據吞吐量，提升網路流量能效，大幅提升用戶體驗。

聯發科與達發將數據分析引擎直接內建於AI光纖閘道器中，實現電信特用邊緣AI服務，電信運營商可運用AI QoE技術立即實現智慧流量分類並即時優化，讓用戶的網路體驗提升超過30%，並且運用AI控制光纖到府的終端封包避免擁塞，也運用AI輔助Wi-Fi 抗干擾能力，改善延遲並提升數據吞吐量達20%。

達發指出，由達發與聯發科推出的AI光纖網路閘道器平台，可支援高達50 TOPS 的神經運算處理晶片（NPU），例如搭配個人AI超級電腦，用戶可在私有環境中自建微型AI雲等，電信運營商將可在既有的光纖寬頻投資上探索嶄新的AI服務機會。

