李四川：已經將公文發給新壽 盼新壽提出具體解約方案條件

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市副市長李四川今（13）表示，已經將公文發給新壽，北市府原則上有三點回覆，第一是請新壽同意合意終止契約，第二是終止契約後新壽的條件，最後一點是回應新壽的公文。李四川解釋，原則上新壽希望能夠有協調機制，北市府則說，新壽提了方案，市府不同意才有爭議，後續才會有協調，依然呼籲新壽可以提出方案。台北市長蔣萬安也說，希望新壽可以提出具體解約條件。

李四川指出，在協調時，新壽都很有誠意，不過新壽與市府一樣有擔憂；市府會擔心圖利問題，而新壽憂心背信問題。李四川對於「分手費」由輝達部分承擔，他說明，輝達私底下表示，希望土地可以跟新壽跟市政府來合意解約，直接設定給輝達，由輝達直接對市政府。那有關金額，李四川提到，提出來重訂的契約，如果有關新壽類似補償的這一塊，原則上他們願意概括承受。

李四川也補充，早上有談過，原來在企業裡面，本來有爭議的時候，雙方要先協議，協議若不成才進到協調機制，協調機制也沒有強制性。不過，有吳東亮這麼高的地位，現在是工商協會董事長，原則上會有很好的結果。李四川說，市府對口是對新壽，代表人是誰由新壽提出。

