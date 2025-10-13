4月股災、10月幣災 有民眾發文等低接急售房產

4月才經歷過股災、10月又出現一場幣災，房產業者建議做好風險控管規劃，有賺錢就先拿來償還房貸。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期加密貨幣出現大幅震盪，部分投資幣友被平倉出場，甚至網路社群平台出現不少民眾發文想要低接因被平倉幣友而房產急售、賠售的訊息。房產業者指出，4月才經歷過股災、10月又出現一場幣災，建議做好風險控管規劃，有賺錢就先拿來償還房貸。

投資風險控管要規劃好

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，幣圈1天猶如人間10年，尤其該類金融工具賺錢速度雖快但風險也高，幣友往往會在最高檔失去戒心放大槓桿，一夕之間遇到系統性風險就損失慘重，最好在有獲利時，做好風險控管規劃，不是先存點現金或者拿來償還房貸。

曾敬德指出，台股上周連假期間躲過一小波股災，休假期間期貨商也提醒今日開盤前要拉高維持率，避免被動觸發強制平倉，所幸開盤前美國釋出較為和緩的言論，避免股市出現一波災情，不過幣圈上周五就出事，有些幣友使用槓桿操作的遭到一輪血洗爆倉出場。

尤其台灣有些幣友一覺醒來就收到被平倉通知，損失慘重，網路社群平台上也不少幣友發文取暖，還有網友直接發文詢問，想要低接急售、賠售的房產。

曾敬德表示，這幾年投資工具眾多，又碰上大行情，出現一些少年股神與少年幣神，不過因為過去行情好時操作順風順水，也會自我膨脹忽略風險意識，結果碰到4月股災與10月幣災，尤其年輕人對於新事物接受度高，加上過去虛擬貨幣合約投資嚐到甜頭，這波災情對於現貨投資虛擬貨幣傷害有限，但若是有開槓桿就受傷慘重。

