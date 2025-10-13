輝達北士科案》秦慧珠：新壽解約金誰付？ 蔣萬安：輝達願承受該承受的部分

台北市長蔣萬安、副市長李四川在議會答詢輝達案的處理進度。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府發文新光人壽（新壽）希望對北士科T17、T18地上權合意解約，台北市議員秦慧珠、汪志冰、曾獻瑩今（13）天在議會關心，解約的金額市府給?還是輝達給?台北市長蔣萬安表示，輝達有表達願意承受該承受的部分，等新壽提出條件後，三方協商。

秦慧珠表示，在輝達台灣總部落腳北士科T17、T18卡關後，市府昨天終於改變佛系做法，化被動為主動；之前市府說新壽開價107億元，市府高層也曾私下透露新壽可以接受以10年的收益來計算約為21.4億，但今天又傳出新壽開的金額為6、70億元，有在抬高價碼的情形。要求市府說明給新壽的錢是市府給?還是輝達給?

蔣萬安表示，新壽與輝達的MOU內容，市府不知道，至於新壽提出的價錢，目前都是媒體的報導，還是要等新壽提出具體的條件，告知計算方式，市府會評估合不合理，依程序辦理。他也強調，輝達有表達願意承受該承受的部分，要等新壽提出後，三方協商。

台北市長蔣萬安表示，輝達願意承受該承受的部分。（記者方賓照攝）

秦慧珠表示，如果輝達願意出給新壽的錢，那是皆大歡喜；李四川說明，輝達不可能沒有契約就付107億元。另汪志冰質疑新壽送議會的補償金不能漫天要價，否則送到議會，豈不是要議員背書。李四川表示，送議會審查是機制必要的，而非不合理的價錢拿來要議會背書。

汪志冰也關切，依照土地徵收條例修正辦法後，未來收回T17、T18地上權，由市府直接專案設定地上權給輝達會不會成為特例?未來如果有其他國際大廠來，是否能比照辦理?李四川表示，修辦法後就是通案，只要符合辦法就可以辦理。

