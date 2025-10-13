美國經濟衰退了？ 美媒曝22州已下滑 「這2州」再失守恐全面溺水

目前美國22個州陷入經濟衰退，加州或紐約州景氣一旦惡化、全美經濟將跟著溺水。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據《Marketwatch》報導，穆迪經濟學家讚迪（Mark Zandi）近期進行的一項研究顯示，目前美國已有22個州陷入經濟衰退，倘若加州或紐約州景氣一旦惡化、全美經濟將會跟著溺水。

報導指出，加州名目GDP高達4.1兆美元、如果被視為一個國家，將是全球第四大經濟體，而紐約州也名列全球第11大經濟體。1位經濟學家指出，作為美國GDP最大的兩個州，它們的經濟可能是「煤礦裡的金絲雀」。

請繼續往下閱讀...

Fortune.com 10月9日報導，紐約州財富與標準普爾500指數高度相關，加州景氣則是與科技股指數和標普500指數有關。

BMO資本市場首席美國經濟學家Scott Anderson表示，美國經濟正處於不穩定的基礎，加州和紐約州的經濟表現將決定美國未來的景氣走向。他指出，加州失業率高達5.5%、基本上處於就業衰退狀態，今年以來淨流失21萬份工作。

讚迪先前就已提到，美國景氣掌握在富人手上、因為他們是唯一消費成長能超越通膨的族群。而根據穆迪近期依據機器學習模型發布的領先經濟指標，美國經濟在未來12個月內陷入衰退的機率將升高至48%。

經濟諮商理事會（The Conference Board）目前雖未預測美國經濟將會陷入衰退，但預估2025年GDP（國內生產總值）成長率（1.6%）將較2024年的2.8%呈現顯著降溫。

金融大鱷、Citadel對沖基金創辦人格里芬（Ken Griffin）警告，美國財政和貨幣政策製造了一種「高糖效應」（sugar high）的現象，掩蓋了通膨和美元疲軟等潛在風險。

他警告，這種樂觀情緒可能是人為的，美國正在採取的財政和貨幣刺激措施，更類似經濟衰退期間通常採用的做法，這變相刺激市場，目前美國經濟確實處於一種亢奮狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法