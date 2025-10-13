去年逾9千人食物中毒 產險業擴大餐飲責任險 內用、外帶與外送都有保

南山產物鎖定餐飲業者的食品安全需求，強化餐飲業產品責任保險。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕年底尾牙旺季將至，正是餐飲食品業一年中最忙碌的季節，有鑑於去年食物中毒通報案件大增近2倍、一年逾9000人食物中毒，南山產物鎖定餐飲業者的食品安全需求，強化餐飲業產品責任保險，承保範圍涵蓋內用、外帶與外送，只要因食品或包裝瑕疵造成消費者身體傷害，可由保險來轉嫁賠償風險。

南山產物引用衛生福利部食品藥物管理署統計資料指出，2024年度食物中毒通報案件共1750件，是2023年度通報案件633件的2.8倍，2024年度食物中毒患者高達9045人，更較2023的5196人幾近翻倍，顯示風險確實升高，業者亟需透過產品責任險來分散風險，並減少營運中斷與賠償壓力。

南山產物指出，去年3月發生寶林食安事件後，主管機關已強化稽查，要求業者於平台登錄有效保單，食安監管趨於嚴格。《食品安全衛生管理法》更明定，食品業者須強制投保產品責任險，否則可能面臨3萬至300萬元不等的罰鍰。

南山產物針對餐飲食品業者的需求，已推出「金好呷」產品責任保險，該商品承保範圍涵蓋內用、外帶與外送，只要因食品或包裝瑕疵造成消費者身體傷害，都可由保險來轉嫁賠償風險，包括食材未妥善冷藏導致顧客食用後中毒，到熱飲杯蓋設計缺陷造成燙傷，甚至顧客因異物導致牙齒受損等狀況，都能透過保險協助業者妥善處理，減輕後顧之憂。

針對不同規模的餐飲業者，「金好呷」則提供多元保額選擇，讓餐飲食品業者可依需求彈性規劃，例如小型餐館、地方特色小吃，或是連鎖品牌，都能找到適合自身經營規模的保障。

