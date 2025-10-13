輝達北士科案 彭金隆：不介入民間契約爭議

輝達海外總部原本計劃落腳北士科卡關。針對此一爭議，金管會主委彭金隆表示，這是台北市府跟新光人壽的地上權契約，主管機關不會介入。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕輝達（NVIDIA）海外總部原本計劃落腳北士科卡關。針對此一爭議，金管會主委彭金隆表示，這是台北市府跟新光人壽的地上權契約，主管機關不會介入，此外，依法規定，凡是素地投資五年內，必須要興建完成且有收益，其中，這不含申請建造執照前之都市設計審查及審議期間。

新壽昨天發出聲明，籲請台北市府依地上權契約的約定啟動協調委員會協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、T18；台北市府今天（13日）將正式向新光人壽發函，收回北士科T17、T18土地權。新壽是在2022年2月取得北士科地上權。

有關輝達位於北士科的土地使用問題，包括國民黨立委賴士葆、民進黨立委賴惠員及民進黨立委鍾佳濱等多位立委提出質詢關切；其中，立委關切，總統賴清德已指示，中央要全力協助地方解決問題，金管會是否有角色可以協助？有什麼可以著力點？彭金隆指出，可以協助方式有很多，中央有很多部會，金管會是金融監理機關，應回歸到尊重監理的職權。

彭金隆今天提出兩大說明，第一，金管會關注的是金融監理的議題，金管會不會介入民間契約糾紛，若是不動產投資，已有一套完整的規範，如果雙方有爭議就按契約精神解決。第二，根據保險業辦理不動產投資管理辦法，最長在5年內完工並要有即時利用與收益水準，但這段期間並不包含都市設計審查及審議期間。

彭金隆表示，兩家金控子公司合併計畫，已經送到保險局，目前正在補件審查中，存續公司是台新人壽、消滅公司是新光人壽，合併後更名為新光人壽；他強調，法律上，兩家變成一家，新壽確實是消滅公司，不過，相關實體還是會存在，最重要的是保戶的保障權益，不會改變。

