南亞科提早獲利 第三季終結11季虧損、每股盈餘0.5元

南亞科第三季營收為187.79億元，較上季增加78.4%，年大增1.3倍，創近14季以來的單季新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今（13）日召開法說會並公布第三季財報，受惠DRAM價格上漲與出貨量增加，提早獲利並終結11季虧損，第三季毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點；營業淨利為11.19億元，營業淨利率6.%，較上季改善48.8個百分點，營外收入9.04億元，稅後淨利為15.63億元，淨利率8.3%，單季每股盈餘為0.5元。

南亞科第三季營收為187.79億元，較上季增加78.4%，年大增1.3倍，創近14季以來的單季新高；公司指出，來自第三季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增20中位數百分比。

南亞科10奈米級第二代製程（1B）的16Gb DDR5-5600交運量已達10%， DDR5-6400亦符合設計規格；第三代與第四代製程（1C/1D）如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，公司將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。

