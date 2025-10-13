竹縣府公告竹北家樂福標租 盼重展新氣象活絡商圈

家樂福竹北店10月底熄燈，新竹縣政府正式公告招租，歡迎新經營團隊進駐，活絡該區商圈。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣老字號的大賣場家樂福竹北店，即將在這個月底（10月31日）熄燈，新竹縣政府正式公告招租，歡迎新經營團隊進駐，活絡該區商圈，預計11月7日截標。

新竹縣政府表示，竹北市光明六路89號1至3樓商場（不含1樓小商家店面）的縣有房地，以公開標租方式辦理招商，相關標租文件資料已在縣府財政處網站公告，歡迎廠商踴躍參加投標，截標時間為11月7日上午9點30分。

家樂福竹北店位於光明六路與縣政九路口，自1996年營運至今將28年，是竹北人生活採買的重要據點，1-2樓家樂福、3樓是Hola。該區周邊有停車場、多家銀行、餐廳和生活用品店，且鄰近新竹縣政府行政區、文化局和光明商圈。

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，家樂福竹北店這處黃金店面，已有多家企業主動洽詢，縣府希望引進新型態業者進駐，帶動該區域繁榮發展。

