國家住都砸2405萬元 尋找達人整合雙北4處公辦都更案

雙北市4處公辦都更案前期整合作業公告招商，有3案私地主超過百位待整合。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕讓專業的來，尋找雙北市4處公辦都更案「整合達人」。國家住都中心今宣布雙北市4處公辦都更案前期地主整合作業公告招標，4案合計面積達6970坪，地主總數超過500人，4案招標整合費用合計2405萬元。

根據國家住都中心發布，尋找整合達人的公辦都更案分別是，第一案台北市北投溫泉案、基地約2638.1坪，現況高達181位地主需要達人來整合；第二案新北市中和台貿案、基地約2108.72坪，計有155位地主；第三案為台北市大安建國案、基地約1520.97坪、有124位地主意見需要整合；第四案則是台北市大安泰順案、約699.07坪，地主數量有97位。

請繼續往下閱讀...

國家住都中心指出，2022年整合達人試辦計畫曾在整合3處公辦都更案，並在4個月內成功整合205位私地主，整合比率高達9成，其中「士林三玉案」更寫下整合100%地主的參與率紀錄。

試辦計畫中成功整合三案中的「中山長春案」已正式公告招商，而「中正永昌案」則預計在第四季啟動招商作業，而達成100%參與率的「士林三玉案」則正進行招商整備作業。

國家住都中心表示，2.0計畫預計要整合的雙北市4處公辦都更案，除以基本服務費維繫服務業者基本收入外，更提高激勵獎金比重希望藉此引導業者擴大整合成功率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法