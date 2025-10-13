自由電子報
68歲銀行職員擁6千萬風光退休 卻因1次「省錢決定」人生急轉跌逆境

2025/10/13 19:44

日媒以真實案例揭示，在退休生活中，錢是享受人生的工具，但健康才是啟動這些資產的開關。（示意圖，路透）日媒以真實案例揭示，在退休生活中，錢是享受人生的工具，但健康才是啟動這些資產的開關。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「財務無憂退休」被視為人生勝利組，其實也可能面臨意想不到的困境。日本一名68歲前銀行女職員退休後月領年金23萬日圓（約新台幣4.6萬元），再加上投資帶來每月約50萬日圓（約新台幣10萬元）獲利，她的總資產超過3億日圓（約新台幣6000萬元），看似坐擁「完美退休生活」，卻因長期吝於為健康投資，最終因一次能節省幾千日元的健康檢查機會，揭開了隱憂，讓她的退休人生反轉。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的內藤英子（化名）在銀行任職到退休，丈夫過世前留下的房子沒有貸款，年金每月23萬日圓，再加上穩健投資帶來的每月約50萬日圓不勞所得，總資產超過3億日圓，比在職時還富裕。乍看之下，是誰都稱羨的「完美退休生活」。

然而，英子心情始終陰鬱。原因在於「錢買不到的東西」，也就是健康。因折扣而接受的檢查，揭開了隱憂。

英子多年來在健檢上極度節省，認為「不會出事」，始終拒絕做需要自費的健康檢查。直到今年因一次折扣優惠，加做了幾項檢查，竟意外發現初期癌症。雖然手術順利，但後續追蹤又在另一器官發現異常，只得再度住院治療。

住院期間，她長時間無法活動，只能盯著天花板化妝板上的小圓點，一顆一顆數過去、數到忘記再重來。她苦嘆「錢一直在增加，健康卻瞬間崩塌。累積了這麼多，身體卻不中用。」

報導指出，即使坐擁高資產，一旦面對疾病，錢的用途也只剩醫療與療養費。的確，沒經濟壓力是一種安心，但「有錢等於安心」這個等式，其實是建立在「身體健康」的前提下。越是成功累積資產的人，越容易對花錢產生心理障礙，結果「節儉變成習慣，連健康檢查也消極」的情況並不少見。但英子的故事說明願意投入健康才是最大的風險控管。

專家提醒三大關鍵觀念，包含健檢與自費檢查是守護退休金的投資，而非開銷；早期發現疾病，往往取決於願不願意多花那幾千元；財富安全感，不等於身心安全感。專家強調，「健康也是資產的一部分」，錢是享受人生的工具，但健康才是啟動這些資產的開關。英子的故事正凸顯，真正無憂的養老，從不只靠存款數字堆出來。

