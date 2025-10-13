荷蘭政府出手接管安世半導體 中國母企聞泰科技股價暴跌10％

荷蘭政府出手接管安世半導體，中國母公司聞泰科技股價暴跌10%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭政府週日（12日）表示，由於擔心關鍵技術可能轉移至中國，目前荷蘭政府正在對晶片製造商安世半導體（Nexperia）進行干預。受利空消息衝擊，聞泰科技週一（13日）股價暴跌10%。

《彭博》報導，荷蘭政府今年9月援引《貨物供應法案（Goods Availability Act）》接管位於荷蘭的安世半導體，理由是出於國家安全考量。目前安世半導體仍可照常生產，但荷蘭政府現有權力阻止或撤銷其決策。

不僅如此，荷蘭政府還要求聞泰科技1年內，不得對安世半導體公司資產、智慧財產權、業務及人員等作任何調整。

荷蘭經濟部週日表示，這次採取干預行動是因為安世半導體內部存在「嚴重的治理缺陷和行為」，這項決定旨在防止安世生產的商品在緊急情況下出現斷貨的情況。

聞泰科技週日也發布公告，證實暫時失去對安世半導體的控制權。

報導指出，荷蘭此舉加劇了西方國家與中國在先進半導體和關鍵原物料等高端技術的摩擦，在美方的壓力下，荷蘭目前已限制艾司摩爾（ASML）向中國出售先進的半導體製造設備。

受上述利空消息影響，聞泰科技週一（13日）股價暴跌10%。

