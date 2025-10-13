台股跌幅收斂 彭金隆：資本市場越來越成熟

金管會主委彭金隆今天赴立法院備詢（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管空方氣焰高漲，但台股指數上午跌幅約1.9%，並未出現非理性大跌。金管會主委彭金隆今天赴立法院備詢，他表示，資本市場是眾人智慧的集合，從今年4月以來，國內投資人面對各種重大議題包括關稅貿易戰等，越來越有消化及解讀訊息能力，如果與美國跌幅相較，台股相對收斂，他強調，影響股市有很多因素，但最終仍回到基本面。

立法院今天安排金管會主委彭金隆進行業務報告及備詢。首先，針對今日台股出現下跌，彭金隆說，10月10日美中貿易戰消息出來，台灣因為國慶連假沒反應，今天雖然下跌，但與美股相比來說收斂不少，加上關稅議題產業已經過各種消息面、基本面的考驗。

國民黨立委林德福質詢表示，台股最近6個月上漲有1萬點，這算是正常上漲還是有過熱或異常？彭金隆說，台股結構跟10年、20年前不一樣，而股市反映是基本面表現，金管會的任務是透過資訊充分揭露、監理平台，讓市場自然反映基本面；今年股市表現相對優異，有基本面支撐，最重要的是，股市表現最終仍會回歸到基本面。

此外，國民黨立委賴士葆質詢指出，另一方面，台股大盤之前漲到2萬7千點新高，但問題是，有將近3分之2的股票並沒有漲，並不是股市齊漲，現在幾乎都是跟AI有關的公司股票才漲，這是不是台股的「荷蘭病」，AI有沒有泡沫化危機？彭金隆表示，其實，全世界都看好AI商機，台股非常多元，若未來前景被看好，股價就會反應，前景不好就不漲；但大家還是會有不同看法，齊漲齊跌反而是奇怪。

