股匯同步拉回！新台幣大貶逾1角、暫收30.656元，創逾1個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕雙十連假期間，美股重挫，台股週一出現補跌，一度重挫逾800點，新台幣兌美元匯率也應聲貶破30.6元，寫逾1個月新低，隨美盤前電子盤出現反彈，台股跌點迅速收斂500點以下，新台幣匯價中午則暫時收在上午盤最低價30.656元、大貶1.11角，台北外匯經紀公司成交量8.72億美元。

美國總統川普上週五發出長文表示，因中國宣布新的稀土管制政策，將自11月1日起對中加徵100％關稅，引發市場避險情緒升溫，美股出現明顯拉回，台積電ADR也下跌逾6%，惟川普週日又在社群媒體上發文安撫市場，稱「一切都會沒事」，投資人受到川普言論鼓舞，美指期貨上漲。

請繼續往下閱讀...

台北股匯一早先是反應連假期間國際股匯市走勢，其中，新台幣匯價以30.57 元、貶值 2.5 分開出，最低觸及30.656元，創下9月8日以來新低。

觀察主要亞幣，連假期間，除韓元走勢較為低迷外，由於美元指數還在98、99附近震盪，日圓、人民幣走勢都算平穩。後市除持續觀察美中稀土角力戰外，由於美國政府仍關門，缺乏重要數據公布，市場將緊盯週二聯準會主席鮑爾演說，若偏鴿有望緩解市場緊張，若重申抗通膨立場，全球金融市場波動可能進一步擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法