焦點股》新日興：蘋果摺疊手機軸承大殺價？跳水跌停

新日興拿下蘋果摺疊手機大單。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕天風國際證券分析師郭明錤發文表示，根據最新產業調查顯示，蘋果明年推出的摺疊iPhone軸承平均單價預計於量產後降至約70-80美元，明顯低於市場預期的100-120美元或以上，其中台廠新日興（3376）較高訂單比重（約65%），高於Amphenol（約35%），立訊精密最快可於2027年後加入並成為新軸承供應商，需重新檢視蘋果摺疊手機對新日興的貢獻，新日興今日股價跳水，盤中被摜至跌停，跌停價227元。

截至11:58分左右，新日興股價大跌9.72%，暫報227.5元，成交量逾9300張，較上個交易日的2605張大增。

郭明錤指出，鴻海（2317）與新日興成立合資公司負責摺疊iPhone軸承接單與生產，鴻海持股比重略高並主導未來方向，軸承單價大幅下調，有利蘋果降低成本提升利潤，或反映於售價以擴大市占。鴻海透過與新日興合資切入軸承事業，除著眼軸承本身的利潤，強化與組裝事業的垂直整合優勢亦是關鍵，軸承單價下降主因在於組裝設計優化與鴻海參與，而非上游零組件成本大幅下跌，受惠於鴻海的擴產與量產能力，合資公司因此取得較高訂單，比重約65%。

郭明錤分析，立訊成為潛在供應商反應兩個可能趨勢，一是未來軸承單價仍有下行空間、二是軸承將成為系統組裝廠的新戰場，Amphenol訂單佔比較低，亦因對蘋果擴產要求不積極，其考量可能在於絕對報酬（軸承事業的獲利成長性）與相對報酬（投資AI的報酬率或更高）。

郭明錤認為，摺疊iPhone軸承仍是新日興的重要趨勢，但需重新檢視貢獻，因市場共識或未考慮以下因素而過於樂觀，一、軸承單價顯著低於預期；二、鴻海取得合資公司較多利潤；三、鴻海主導合資公司發展；四、新日興並無顯著受益於軸承上游關鍵零組件訂單。

