中國：高通承認未申報收購以色列汽車晶片公司

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家市場監督管理總局（SAMR）週日（12日）表示，美國IC設計巨頭高通（Qualcomm）承認在今年6月完成對以色列汽車晶片公司Autotalks的收購時，並未通知中國相關部門。

綜合媒體報導，高通今年6月宣布完成對Autotalks的收購，後者專注於車聯網通訊（V2X）技術，主要產品包括用於車聯網、道路安全與自動駕駛的晶片解決方案。

中國國家市場監督管理總局本月10日表示，高通收購Autotalk，涉嫌違反反壟斷法法，將對高通進行立案調查。

中國調查高通案，正值美國總統川普與中國國家主席習近平本月底會面前夕，引發外界關注。

《路透》最新報導，高通已承認未向中國申報收購 Autotalks。

中國國家市場監督管理總局週日表示，該局早在2024年3月就已通知高通，收購Autotalks的交易需經過中國審批，但當時高通回覆稱不打算繼續推進交易。

然而，高通仍在今年6月完成Autotalks的收購，但卻沒有再通知中國監管機構。

中國國家市場監督管理總局表示，高通已承認相關事實，基於此，中國啟動了反壟斷調查。

