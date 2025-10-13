威剛董座：記憶體市況「好到令我們很頭痛」DDR4缺很多

威剛董座陳立白表示，記憶體市況「好到令我們很頭痛」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今（13）日出席公司投資的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）開拍記者會，他受訪率先嘆氣，指出目前記憶體市況「好到令我們很頭痛」，因市場惜售、貨不夠滿足客戶需求，三大國際記憶體製造廠已確定停止生產DDR4，並已拆除相關的舊設備，三大廠商絕不可能再回頭生產，市場供應缺口將會持續擴大。他並預期記憶體市場至少維持兩年榮景，威剛今年本業營運可望創新高。

陳立白表示，市場空方指出三大廠將回頭生產DDR4，他以確定語氣認為「那是謠言」，因採新設備去生產不划算，已拆除相關的舊設備，確定停止生產DDR4，絕不可能再回頭生產，「缺口比我們想像要大很多」，對台廠生產DDR4的南亞科、華邦電有利，預期記憶體市場至少維持兩年榮景。

請繼續往下閱讀...

陳立白不願透露威剛確切的庫存金額，但目前包含DRAM、NAND Flash的庫存大約一百多億元，有信心公司今年本業營運有機會創下歷史新高。

陳立白表示，儘管DDR4與DDR5可能出現價格倒掛，但許多使用DDR4的應用例如機上盒、通訊設備、電視不會輕易轉換，因為更換晶片需要重新設計和驗證整個主機板，成本過高，目前能夠轉換的客戶大多已經完成轉換。三大製造商因HBM （高頻寬記憶體） 的毛利率較高，會優先將產能轉移至HBM，排擠到DDR4等其他產品的產能。

威剛與瀚草文創共同投資棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），今日於2024世界棒球十二強賽的預賽場地臺北大巨蛋舉行記者會，正式宣佈開拍。現場公布首波重磅主演卡司，由王識賢飾演十二強賽中華隊總教練「龍貓」曾豪駒，鳳小岳飾演一肩扛起球隊營運事務的領隊角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法