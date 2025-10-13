焦點股》0050：台股大跌 散戶閉眼搶進

台股重挫，散戶閉眼搶進0050。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股大跌最佳選擇就是搶進元大台灣50ETF（0050）!面對中美在月底APEC會議前變臉，美股跳水、台積電ADR也重挫，市場預估今日跌幅恐逾千點，然不少名師昨日建議，開盤大跌時搶進元大台灣50ETF就對了，截至10:57分為止，0050成交量位居排行榜第二，成交量超過18.8萬張，暫報60.45元、下跌1.15元，跌幅逾1.8%。

面對美股重挫，不少投資人心慌慌，政大財務管理系教授周冠男就在FB建議「川普投顧來送錢，定期定額、逢低加碼就是較佳的投資策略」，而0050今日股價也從最低點59.6元一路向上，站穩在60元大關之上。

法人分析，市值型、科技主題型ETF受惠AI產業線長線成長明確，基礎建設的晶片、資料中心、能源設備等將隨需求擴張，台灣作為AI供應鏈上的重要角色，主要權值股自然率先受惠，無論是台積電（2330）今年前9個月營收年增36.4%、台達電（2308）8月自結每股稅後盈餘（EPS）年增49%，都證明市值型ETF投資標的正確性，只要大盤重挫，逢低加碼、長線投資，都能有不錯報酬率。

