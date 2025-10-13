對沖美國優先 ! 小國想「尋活路」 專家 : 可加入「這陣營」

川普再掀保護主義風暴。專家建議，紐西蘭等小國急尋活路，加入「金磚」以對沖「美國優先」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推行「美國優先」（America First）政策、衝擊自由貿易、國際組織與人權體系，讓全球秩序出現劇烈動盪，對於諸如紐西蘭、新加坡、智利等高度依賴出口與國際協定的小國而言，失去穩定的貿易規範，等於暴露在大國談判與貿易報復的風險之下。

對此，紐西蘭奧克蘭大學全球研究計畫副教授奧格登（Chris Ogden）在《南華早報》撰文指出，像紐西蘭這樣的中小型國家，加入「金磚國家」（BRICS）不僅是外交選項，更是應對「美國優先」衝擊、為印太地區崛起預先準備的戰略選擇。

請繼續往下閱讀...

該文章表示，隨著經濟與外交重心加速向亞洲及「印太地區」轉移，替代性多邊機制的重要性日益凸顯，其中金磚集團的崛起尤為突出。其中，以巴西、俄羅斯、印度、中國為核心、後來加入南非的「金磚國家」聯盟，正成為日益成熟、甚至具潛在主導地位的全球經濟力量中心。

專家指出，川普的孤立主義與保護主義政策，在無意間推動了「金磚國家」（BRICS）的成長與凝聚。去年初，包括沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞加入後，金磚成員國擴及10國，涵蓋更廣泛的新興市場與開發中國家。

如今，金磚國家的崛起不僅是數量擴張，更體現在硬實力與制度性影響力的提升，該集團成員國國土面積佔全球 26.46%（擴員後增至 36%），人口占 41.93%（擴員後達 48.5%），2023 年經濟總量佔全球 39%，遠超過 G7。

資源儲備方面，金磚掌握全球 72% 的稀土、43.6% 的石油產量及 78.2% 的煤炭儲量，經濟與戰略價值不言而喻。2014年成立的金磚銀行更直接挑戰西方主導的世界銀行、國際貨幣基金 （IMF） 體系，為發展中國家基建與永續發展提供融資選擇。

奧格登在文中指出，金磚國家的核心邏輯是「共識與團結」、而非脅迫，該集團 2012 年《德里宣言》便提出「提升新興國家在全球治理中的代表性」，目標直指多極化世界。在川普「美國優先」政策加劇國際不確定性之際，金磚透過集體行動為成員國提供抗風險能力。

儘管紐西蘭與俄羅斯、伊朗等國關係可能引發顧慮，但奧格登指出，紐西蘭已與中國簽署自貿協定、加入亞投行，均未產生「負面後果」，加入金磚無需退出其他多邊機制，反而是務實拓展外交空間的舉措。

他指出，印尼、哈薩克、馬來西亞等多國已透過成為夥伴國或正式成員參與金磚合作，紐西蘭亦可循此路徑。無論是申請正式加入，或是先以夥伴國身分參與峰會與政策協商，都能逐步深化與金磚的連結。

目前，金磚國家正從「對話平台」轉型為「行動主體」，擴員後的經濟規模、資源控制及制度創新 （如金磚銀行），使其成為全球南方的核心代表。他認為，在舊秩序動搖的今天，金磚或許能為小國提供「既保持自主，又擁抱變革」的平衡之道。

值得注意的是，雖然紐西蘭是否考慮加入仍屬未知，但該組織的主要成員已是紐西蘭未來戰略利益所繫的重要夥伴。對於紐西蘭而言，加入金磚不僅象徵外交觸角的延伸，也意味著在美國主導秩序動搖之際，為自身未來尋找一條更具自主性與韌性的道路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法