新壽期望進入協調機制 李四川：不反對但要有方案

台北市副市長李四川今（13）受訪表示，台北市府一早已經接到新壽公文，與昨日聲明一樣，希望能夠進入協調機制。李四川說，台北市府不反對進入協調機制，但強調一定要先有方案。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕輝達台灣總部落腳北市科卡關，台北市副市長李四川今（13）受訪說，北市府一早已經收到新壽公文，表示希望進入協調機制。李四川強調，北市府不反對進入協調機制，但一定要先有方案。如果新壽提出同意合意終止契約，一定要提出條件，若市府、新壽與輝達三方同意，就沒有爭議，沒有必要進入協調機制。

李四川表示，今天一早已經收到新壽發來的公文，內容與聲明一樣，希望進入協調機制；市府不反對，但新壽要提出方案，有方案才能坐下來協調，討論不出結果再進入協調機制，但協調並沒有強制性。

請繼續往下閱讀...

對於外傳新壽要求的金額可能會落在60到70億元，李四川表示，不曉得金額是哪裡出來的；市府對於解約金沒有預設的立場，新壽要對董事會有交代，必須考慮董事會該有的利潤，尊重新壽終止契約提出的條件。

關於台新新光金控董事長吳東亮召開會議，傳出「無法承擔趕走輝達的罪名」一說，李四川表示，會希望輝達留在台灣，尤其台北市府、所有市民，都希望輝達留在台灣、留在台北。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法